الباحة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي , والقرى , وبني حسن , والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطني ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:12ت م0076