عام / أمطار متوسطة على منطقة الباحة
السبت 1440/10/12 هـ الموافق 2019/06/15 م واس
الباحة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي , والقرى , وبني حسن , والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطني ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
19:12ت م
0076