الطائف 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

أقام نادي الفروسية جفل سباقه الثاني ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف اليوم, على كأس نادي الفروسية للمصيف، وتكون السباق من سبعة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي : الشوط الأول, إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح "فرس إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, حيث حقق المركز الأول لا يوذا لاسطبل بن غنام, وحل في المركز الثاني هفيف لبدر بن مشاري بن زريبان, ونال المركز الثالث منفرجه لعاصم عبدالرحيم المرغلاني, وحاز المركز الرابع سينادور لهادي جبران ال رشيد, بينما حقق المركز الخامس غوتشي لخالد عبدالله الكنهل.

وفي الشوط الثاني الجزء الأول, إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج سنتين" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال, فاز بالمركز الأول مجنه لأبناء الشريف هزاع العبدلي, وجاء في المركز الثاني ضراوه لسلمان فيصل العضياني, فيما نال المركز الثالث مسهلا لإسطبل الرفاع, بينما جاء في المركز الرابع الرشاويه لأبناء فهد العضياني, كما حقق المركز الخامس غلا صيته لمحمد عبدالرحمن العماج.

فيما جاءت نتائج الجزء الثاني للشوط الثاني كالتالي : المركز الأول ملافخ لأبناء عبدالله سعد الفراج, كما حل في المركز الثاني الصيرماني لأبناء فهد العضياني, بينما نال المركز الثالث سيسلي لخالد عبدالله الكنهل, وجاء في المركز الرابع يحبني لعبدالله إبراهيم الخشان, وحقق المركز الخامس فهيده لعبدالله سعيد المداح.

أما الشوط الثالث : إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات" ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال جاءت نتائجه كالتالي : في المركز الأول فالج لعبدالله يوسف القوسي, ونال المركز الثاني عشان مشعل لغنيم رجا السعدوني, وحقق المركز الثالث قدرة الله لفؤاد محمد بن غشيان, وفاز بالمركز الرابع يستاهل الطيب لعبدالاله الموسى, ونال المركز الخامس صايب الراي لعادل دخيل الجمعان.

وفي الشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات "فرس مستورد ثلاث سنوات فأكثر" ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 110 ألف ريال جاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول صايد هيل لسلمان فيحان المنديل, وحل في المركز الثاني ايلاند كلاود لعساف مطلق السهلي, وجاء في المركز الثالث ريجينا باسيس لسلطان فيحان المنديل, وحل في المركز الرابع أميرة نوره (امريكا) لسمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود, ونال المركز الخامس ليدي ان كويسشن لعبد المحسن الطخيم.

ويأتي الشوط الخامس على إنتاج السعودية وربحت من 1 إلى 3 فوز "إنتاج 4 سنوات"، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 90 ألف ريال وجاءت نتائجه كالتالي : المركز الأول عند ظنك لعادل دخيل الجمعان, وحل في المركز الثاني عازفه لتركي رشيد السليمان, بينما نال المركز الثالث سيف الشرق لإسطبل الخليبص, وحقق المركز الرابع مرونق لأبناء محمد بن عايش الطيار, ونال المركز الخامس قاطفه لمحمد مهدي الشكوان.

ويأتي الشوط السادس على كأس نادي الفروسية للمصيف لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات فأكثر"، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 120 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول جوير لأبناء عبدالله فراج العجمي, وحل في المركز الثاني تلوح المخايل لأبناء الشريف هزاع العبدلي, وجاء في المركز الثالث عنان العزم لشرف محمد الحريري, وحاز المركز الرابع لعيون وليد لسلطان عبدالرحمن العماج, وحقق المركز الخامس نوايف نساح لأبناء فيصل محمد بن صفيان, وفي نهاية الشوط سلم المشرف العام على سباقات الفروسية للمصيف بالطائف خالد بن ابراهيم العشيري كأس نادي الفروسية للمصيف لصاحب المركز الأول.

أما الشوط السابع هو إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 الف ريال جاءت نتائجه على النحو التالي : متنمر في المركز الأول لعادل دخيل الجمعان, وحل في المركز الثاني انوش لإسطبل ابن غنام, وجاء في المركز الثالث فواج لأحمد عبدالله الكنهل, وحاز على المركز الرابع ابو شجاع لمحمد تركي السبيعي, وحقق المركز الخامس كبيرهم لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.

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20:00ت م

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