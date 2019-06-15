الرياض 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسرفعت أمانة منطقة الرياض 7,470,447 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعًا داخل نطاق مدينة الرياض، ضمن جهودها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في إطار برامج التحول البلدي وتأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.وكانت أمانة الرياض قد أطلقت أربعة مشاريع متخصصة لرفع مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء تغطي جميع أرجاء المدينة، حيث حقق المشروع الأول الذي يشمل بلدية النسيم والسلي والعزيزية والملز والبطحاء والحائر نسبة إنجاز تبلغ 91 بالمائة من إجمالي المواقع المحددة لإزالة المخلفات عنها، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع الثاني الذي يضم بلديات المعذر والشمال وعرقة 94 بالمائة، وبلغ الإنجاز في المشروع الثالث الذي يغطي بلديتي الروضة والعليا ما نسبته 95,4 بالمائة، وحقق المشروع الرابع الذي يشمل بلديات نمار والشفاء والعريجاء والشميسي نسبة إنجاز تبلغ 92,9 بالمائة.وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في إزالة مخلفات الهدم والبناء ومظاهر التلوث البصري الأخرى إلى حين تنظيف كامل المدينة منها، مثمنة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمالية مدينة الرياض وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات للارتقاء بجودة الحياة فيها.// انتهى //20:51ت م0084