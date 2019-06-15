نيقوسيا 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:06ت م0086