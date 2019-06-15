لودز 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واستوج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت عشرين عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا.وتقدم منتخب كوريا بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لي كانج إن من ضربة جزاء، فيما سجل أهداف أوكرانيا اللاعب فلاديسلاف سوبرياها في الدقيقتين 34 ، و 52 ، واللاعب هياري تزيتايشفيلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.// انتهى //21:24ت م0088