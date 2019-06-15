رياضي / أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر من عمان في الآسيوية
السبت 1440/10/12 هـ الموافق 2019/06/15 م واس
الرياض 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس
خسر المنتخب السعودي من المنتخب العُماني بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم .
وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 12 / 16 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني .
ويلعب المنتخب السعودي غداً ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت الممملكة .
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22:01ت م
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