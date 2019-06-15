القاهرة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واساختتم الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية االيوم بمدينة شرم الشيخ المصرية الذي يأتي أمتدادًا لأعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.وأوصى الاجتماع الذي استمر يومين بمنح مؤسسات مكافحة الفساد بالدول الوسائل المالية اللازمة لمكافحة الفساد مكافحة فعّالة، وتشجيع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع آليات من شأنها استرداد الأصول المنهوبة، وتعزيز تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد والتعاون لتنفيذ المهام المنوطة بها.وفوّض الاتحاد فريقًا فنيًا مكونًا من (مصر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وغانا، ومدغشقر، وكينيا، وتونس) بدراسة تنفيذ التوصيات التي تمخضت عن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، وتحليلها وتفعيلها.// انتهى //22:59ت م0091