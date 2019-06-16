حائل 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم فعاليات الاستراتيجية الثقافية للنادي الأدبي بالمنطقة ، بحضور معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ، وذلك في مقر النادي .وأعلن رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب خلال كلمة ألقاها أن ملتقى حاتم الطائي الدولي سيقام هذا العام بعنوان ( الترجمة ودورها في بناء الثقافة ) وتشمل ترجمة سيرة حاتم الطائي وشعره إلى اللغتين الإنجليزية والصينية وترجمة مجموعة جارالله الحميد القصصية إلى اللغتين الإنجليزية والصينية وترجمة رسالة مايكل براون ( الدكتوراه ) إلى العربية والتي كانت عن منطقة حائل .وعبر المهيلب عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لأنشطة وفعاليات النادي ، كما قدم شكره للأديب ورجل الأعمال صالح بن إبراهيم الرشيد على تبرعه بتكاليف ترجمة وطباعة الكتب لملتقى حاتم الطائي ورحب بالشاعر الدكتور فواز اللعبون في زيارته للمنطقة ومشاركته في فعاليات النادي .إثر ذلك شاهد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عرضاً مرئياً عن خطة النادي واستراتيجية فعالياته المواكبة لرؤية المملكة 2030 وتشمل 15 محوراً منها تسويق المثقف الحائلي والتعريف به داخلياً وخارجياً ، مع الاستمرار في الاهتمام بأدباء ومثقفي المنطقة وجمع إنتاجهم الأدبي وطباعته، بالإضافة إلى تفعيل السياحة الثقافية من خلال الاهتمام بالتراث المادي وغير المادي، وعقد لقاء لأصحاب المتاحف الأهلية والمكتبات الأهلية القديمة، مع إقامة دورات في الحفاظ على التراث، والصيانة الوقائية للمتاحف الأثرية والاستمرار في جائزة ( الرواية ) التي تعد الأولى والوحيدة في المملكة ،وتأسيس مجلة أدبية مُحكّمه تحت عنوان ( مجلة أبي تمام ) الأدبية تُعنى بشؤون الأدب في منطقة حائل وخارجها ، يديرها ويشرف عليها نخبة من المتخصصين وتأسيس منصة ثقافية ( إلكترونية ) لشباب وفتيات منطقة حائل المبتعثين في الخارج بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية والنوادي السعودية في الخارج ، وذلك بغية أن يكون أبناء وبنات المنطقة على ارتباط وثيق بوطنهم ومنطقتهم وإقامة منتديات ثقافية تراثية في المحافظات لتحقيق التنمية الثقافية الشاملة ، وتكون بدايتها من محافظة الشملي تحت مسمى ( ملتقى مَحجّة الثقافي ) ثم تتوالى في بقية المحافظات والمدن وإقامة معارض كتاب نوعية متخصصة بالتنسيق مع رجال الأعمال ( معرض كتاب أدب الطفل – معرض كتاب للمرأة – معرض كتاب لذوي الاحتياجات الخاصة وإبراز المواقع التراثية والأثرية داخل المنطقة وخارجها وتوثيقها إعلامياً بداية من ( جبة – الشويمس – فيد) لتفعيلها كمواطن قوة ، وحواضن اقتصادية ومعرفية ، وتكليف اللجان الثقافية بمتابعة ذلك بالإضافة إلى بقية المحاور الأخرى.ثم شهد نائب أمير منطقة حائل الأمسية الشعرية التي أقامها النادي للدكتور الشاعر فواز بن لعبون .وفي ختام الأمسية كرم سموه الشاعر وأثنى على شاعريته وقدم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة ، كما تسلم سموه درعاً وعملاً نوعياً لبداية أعمال لجنة محافظة الشملي التابعة للنادي والمشرفة على ملتقى محجة الثقافي قدمه كل من رئيس النادي ورئيس اللجنة .// انتهى //00:34ت م0092