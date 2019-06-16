حائل 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس‏زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل منازل ذوي كل من الشاب عبد الرحمن بن احمد العجيمي والشاب مراد بن سالم بن احمد الشكر والشاب فهد بن محمد بن علي المهوس التميمي والشاب ابراهيم بن وليد بن ابراهيم الصويغ ـ رحمهم الله ـ الذين انتقلوا إلى رحمة الله إثر حادث مروري .ونقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، معرباً سموه عن مشاركة الجميع احزانهم ، داعياً الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله أعلى درجات الجنة وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبهم عبر أقارب المتوفين عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على وقفة سموهما غير المستغربة ، سائلين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سموهما وأن لايري الجميع مكروهاً في عزيز لديهم .// انتهى //01:34ت م0097