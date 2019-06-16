بغداد 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسأصيب عنصران من القوات الأمنية العراقية اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الحلة جنوب العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر في شرطة بابل إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة كان يستقلها اثنان من القوات الأمنية في منطقة البهبهان التابعة لناحية جرف الصخر شمال غربي الحلة مما أدى إلى إصابتهما بجروح.وفي سياق متصل أعلن مصدر أمني في الأنبار غربي العراق، أن القوات الأمنية دمرت 11 موقعًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال الحملة الأمنية التي تشهدها المناطق الغربية.وقال المصدر إن قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير مواقع لعناصر داعش خلال الحملة الأمنية التي انطلقت أمس الجمعة في المناطق الصحراوية.وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضًا من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد فضلاً عن إبطال مفعول العديد من الاجسام المفخخة.ودمرت قوات الجيش مواقع لتنظيم داعش وعثرت على 90 عبوة وأحزمة ناسفة في نينوى و ديالى شمالي العراق.// انتهى //02:08ت م0098