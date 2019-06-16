‏الباحة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واستبدأ جامعة الباحة استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين من يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة https://portal.bu.edu.sa.ونوهت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم الأربعاء 07 ذي القعدة 1440هـ.// انتهى //09:51ت م0022