نجران 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران ،الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //09:51ت م0023