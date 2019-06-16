القريات 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأعلنت "صحة القريات" عن بدء العمل في برنامج الخلوع الولادية بمستشفى القريات لمتابعة حالات المرضى، وذلك استكمالا للخدمات المقدمة لمرضى القريات والخاصة بقسم العظام، حيث تم اكتمال كل التخصصات الدقيقة ومنها الخلوع الولادية.وأوضحت "صحة القريات" أنه - ولله الحمد - تم توفير استشاري جراحة عظام أطفال وتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات الجراحية الخاصة بهذا النوع من العمليات، كما تم إنشاء فريق عمل من جميع الأقسام ذات العلاقة لتنسيق وجدولة العمليات وتسهيل وصول المرضى وإجراء العمليات، وبفضل من الله تم إجراء 4 عمليات خلال الأسبوعين الماضيين، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.// انتهى //10:01ت م0024