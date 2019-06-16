الباحة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسالتحق نحو 80 نزيلاً من نزلاء السجن العام بمنطقة الباحة اليوم ، في الدورة التدريبية الأولى في تربية النحل ، وإنتاج العسل ، التي يعقدها معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة ، لنزلاء إدارة السجن العام بمنطقة الباحة.وتتضمن الدورة التي حضر افتتاحها مدير السجون بمنطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني ، رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة البروفيسور أحمد الخازم ، تدريب النزلاء على أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل ، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في تربية الملكات ، وإنتاج الغذاء الملكي ، وإنتاج حبوب اللقاح وغيرها من البرامج التي يقدمها معهد جمعية النحالين التعاونية بالباحة.وأوضح الخازم أن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام ، تغطي جميع مواضيع أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل، وتهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة، مفيداً أنه سيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني.من جانبه أشار مدير السجون بمنطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني أن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي سيكون له الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن ، مؤكداً أن البرنامج يعد بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء بين جمعية النحالين ومديرية السجون بالمنطقة لما فيه الخير والنفع للنزلاء.// انتهى //14:30ت م0093