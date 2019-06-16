محايل 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مبادرة "حسن الوفادة", بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحايل عيسى بن علي الشهري, ومساعد مدير الهيئة محمد بن مرعي عسيري، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها.ويتضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية, وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي هيئة محايل .وأوضح محافظ محايل أن تدشين شعار "حسن الوفادة" يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مبيناً أن الهيئة ستقوم بتقديم الخِدْمات الإرشادية التي يحتاجها زوار المنطقة والعابرون لمواقع الاصطياف وتسهيل مهمتهم .يذكر أن سمو أمير المنطقة أطلق مبادرة " حسن الوفادة " وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمحافظات والمراكز التابعة لها كافة .// انتهى //14:52ت م0100