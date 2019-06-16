الدمام 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسوقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم, ستة عقود للمرشحين المستفيدين من مبادرة "صنعة" المخصصة لشباب الأعمال، لدعم القطاعات الصناعية الخفيفة، بالتعاون مع غرفة الشرقية، وذلك في مقر الأمانة في الدمام.ويأتي توقيع هذه العقود بعد أن سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ستة عقود لمواقع استثمارية للأراضي الصناعية, ضمن مشروع مبادرة "صنعة" للمستفيدين من المبادرة.وأكد المهندس الجبير، مواصلة الأمانة بالشراكة مع غرفة الشرقية، على أعمال ترشيح وتوقيع وتسليم المستفيدين لـ ٢١١ موقعاً التي جرى تخصيصها لشباب الأعمال، وتقع في أحد المخططات المعتمدة في مدينة الدمام، كما تعد كأول منطقة للخدمات المساندة لمشاريع شباب الأعمال.وأضاف أن ذلك يأتي دعمًا وتشجيعاً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "صنعة" التي هي امتداداً لجهود الأمانة في خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، من خلال توفير مجموعة من الأراضي، بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة.كما تعمل مبادرة "صنعة" على تنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب المنطقة بآلية إلكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل وبحوكمة عالية، فيما تهدف إلى تقديم أراضي صناعية بأسعار منخفضة، إضافة إلى خلق قصص نجاح في القطاع الصناعي.// انتهى //15:08ت م0102