مسقط 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسعقد اليوم الاجتماع السادس والعشرون للجنة السوق الخليجية المشتركة بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة من بينها: قرار لجنة التعاون المالي بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتحضير لجلسة نقاشية لوكلاء وزارات المالية بدول المجلس لمتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة وآليات دعم وتفعيل أعمال لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بإعداد محاور هذه الجلسة وتعميمها على الدول الأعضاء، كما ناقش الاجتماع مواضيع السوق الخليجية المشتركة المعروضة على اللجان المختصة، وكذلك مقترح الأمانة العامة بشأن وضع معالجة وحلول للمعوقات التي تعترض السوق الخليجية المشتركة .وتخلل الاجتماع عروض مرئية مقدمة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، تناولت ورشة العمل التي ستقام في المركز الإحصائي يومي 17-18 يونيو 2019، و لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة .// انتهى //15:11ت م0104