المنامة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,449.85 بارتفاع قدره 0.94 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 757.08 بارتفاع قدره 0.81 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و 135 ألفاً و 957 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 764 ألفاً و 15 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 68 صفقة.// انتهى //15:15ت م0106