الأحساء 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسبدأت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للفصل التدريبي الأول من العام 1440/ 1441هـ في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).وأوضح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى الأربعاء القادم 23 شوال، وذلك في تخصصات الإدارة العامة والمحاسبة ودعم الشبكات، مبيناً أن برنامج البكالوريوس مخصص لخريجي الدبلوم فقط .من جانبه دعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد، المتقدمين إلى تحري الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً ولن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، وللراغبين الاطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة للمؤسسة.// انتهى //15:20ت م0107