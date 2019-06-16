القاهرة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على مكاسب محدودة، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها استمرار لمبيعات المستثمرين الأجانب.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 700 مليون جنيه ليصل إلى 5ر760 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 06ر1 مليار جنيه تضمنت 580 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب نسبية قدرها 21ر0 % ليغلق عند مستوى 09ر14210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 18ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 63ر606 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 19ر0 % إلى قيمته ليغلق عند مستوى 83ر1549 نقطة.// انتهى //17:43ت م0153