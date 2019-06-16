القاهرة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم, وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يزور مصر حاليًا.وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.من جانبه، ثمن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الدور الذي تقوم به مصر وجهودها الداعمة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها والتصدي للتحديات المشتركة الراهنة التي تواجهها.// انتهى //18:10ت م0155