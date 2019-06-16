بيروت 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت، أسبوعه على تراجع بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 847.25 نقطة.في حين سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعا ليبلغ 96 ألفاً و187 سهماً بقيمة 501 ألف و677 دولاراً، مقابل 32 ألفًا و274 سهماً بقيمة 242 ألفاَ و312 دولاراً، خلال الأسبوع الماضي.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 8 مليارات و37 مليون دولار في الأسبوع الماضي إلى 8 مليارات و26 مليون دولار هذا الأسبوع.// انتهى //18:14ت م0156