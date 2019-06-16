عرعر 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأجرت لجنة أختبار الخطباء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، المقابلات الشخصية لـ 29 متقدماً لوظيفة "خطيب"، يمثلون المجتازون للاختبار التحريري.وأوضح الفرع أن المقابلات الشخصية أجريت للمتقدمين في مدينة عرعر وباقي محافظات المنطقة، منوهاً بأن إعلان نتائج الترشيح للمتقدمين سيكون في وقتٍ لاحق.// انتهى //18:59ت م0158