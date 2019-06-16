عام / الشؤون الاسلامية بالحدود الشمالية تجري المقابلات الشخصية لوظائف بمسمى "خطيب"
الأحد 1440/10/13 هـ الموافق 2019/06/16 م واس
عرعر 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس
أجرت لجنة أختبار الخطباء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، المقابلات الشخصية لـ 29 متقدماً لوظيفة "خطيب"، يمثلون المجتازون للاختبار التحريري.
وأوضح الفرع أن المقابلات الشخصية أجريت للمتقدمين في مدينة عرعر وباقي محافظات المنطقة، منوهاً بأن إعلان نتائج الترشيح للمتقدمين سيكون في وقتٍ لاحق.
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18:59ت م
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