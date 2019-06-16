عرعر 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن فتح باب التسجيل للمتطوعين والمتطوعات من طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ جديدة عرعر لعام 1440هـ وذلك طوال شهر ذو القعدة للعام الحالي.وأشارت العمادة إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط "http://v.ht/ksa-nbu-haj" ،لافتة الانتباه إلى تكفّل الجامعة بالمواصلات والوجبات اليومية للطلاب والطالبات المتطوعين.// انتهى //19:00ت م0159