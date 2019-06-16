جدة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها اليوم اختبار الكفاءة في اللغة الصينية "HSK" الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ، بإشرافٍ من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة.وقام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بجولة في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية ، مطلعاً على سير الاختبارات التي تتضمن 6 مستويات ، وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية ، حيث تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة تشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.وأثنى الدكتور الحياني على الجهود المبذولة من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الذي يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية ، حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المتميزة وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.من جانبه أبان عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات ، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مشيرًا إلى أنه جرى استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة اللغة الصينية عبر رابط إلكتروني على موقع الجامعة ، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق العديد من البرامج التدريبية وتشمل جميع فئات المجتمع.// انتهى //19:04ت م0160