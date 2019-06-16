طرابلس 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واستمكنت دورية لحرس السواحل الليبية، في قطاع طرابلس، مساء أمس, من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 3 نساء، وطفلان، وقد تمت عملية الإنقاذ على بعد 35 ميلًا شمال شرق القرة بوللي.وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية، في بيان له اليوم، انه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء السبعة.// انتهى //19:08ت م0161