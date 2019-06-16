رام الله 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واساعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 421 مواطنًا فلسطينيًا، خلال شهر مايو 2019، بينهم (78) طفلا، و(6) نساء.ووفقًا لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، وذلك ضمن ورقة حقائق أصدرتها، اليوم، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (145) مواطنًا فلسطينيًا من مدينة القدس، و(59) من محافظة رام الله والبيرة، و(60) من محافظة الخليل، و(30) من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (21) مواطنًا فلسطينيًا ، فيما اعتقلت (32) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطنًا فلسطينيًا ، واعتقلت (19) من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (8) مواطنين فلسطينيين، واعتقلت (8) مواطنين فلسطينيين من محافظة سلفيت، واعتقلت (14) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة أريحا، إضافة إلى (12) مواطنًا فلسطينيًا من قطاع غزة.وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية مايو نحو (5500)، منهم (43) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال من الأطفال نحو (220) طفلًا، ومن الإداريين قرابة (500).// انتهى //19:12ت م0162