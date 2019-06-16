الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسغادرت اليوم الأحد بعثة المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت ١٥ سنة متوجهة إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية للرياضات القتالية، حيث يشارك في منافسات المصارعة بالدورة 10 فرق يمثلون منتخبات (أذربيجان - البرازيل - الصين تايبيه - المجر - روسيا - جنوب افريقيا - اسبانيا - أوكرانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - بالإضافة إلى منتخب المملكة العربية السعودية).وتشارك المصارعة السعودية بعدد 9 لاعبين تحت 15 سنة من مختلف مناطق المملكة وهم: - عبد الله حافظ (وزن 38ك) ومنذر جندو (وزن 41ك) وعبدالعزيز الغامدي وعبد الرحمن الشمراني (وزن 48ك) وسعود السبيعي (وزن 52ك) وأديب فيرق (وزن 57ك) ومحمد ضميدي (وزن 68ك) وعلي مسعود (وزن 75ك) وعبدالإله جابر (وزن 85ك)، ويقود الفريق فنياً المدرب حسن إبراهيم مدني والمدرب محمد بريك الرشيدي والإداري فيصل الجمعان، ويرافق البعثة الحكم الدولي/ مبارك سعد البيشي ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمصارعة فهد بن ناصر الراجحي.// انتهى //19:23ت م0163