الخرطوم 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسالتقى المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالى في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي بمكتبه اليوم، وفدا من جامعة الدول العربية ضم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية الدكتور خليل الزوادي، ومدير إدارة القرن الأفريقي والسودان زيد الصبان .واطلع الوفد على تطورات الاوضاع بالبلاد وأكد اهتمام الجامعة العربية باستقرار وأمن السودان، مشيداً بالشعب السوداني، وقدرته على تجاوز المرحلة .// انتهى //19:29ت م0166