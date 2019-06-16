المنامة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجيرات الإرهابية في الصومال وكينيا التي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الصومال وكينيا في جهودهم الرامية لحفظ الأمن والاستقرار على أراضيهما، مشددة على موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.وأعربت عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة.// انتهى //19:31ت م0167