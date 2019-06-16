أبوظبي 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.واستعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات والمستجدات في المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:20ت م0172