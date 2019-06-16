صبيا 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القران الكريم في نسختها الثانية، التي تنظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش التابعة للمحافظة.وتهدف الدورة التي تستمر لمدة شهر وتشمل سبعة مستويات في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 25، و 20، و 15، و 10، و 5، و 3 أجزاء فأقل، إلى شغل أوقات الطلاب والطالبات بما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم في الإجازة الصيفية، وتعلم وحفظ ومدارسة كتاب الله عز وجل، والمساهمة مع المجتمع في بناء جيل واعٍ متمسكٍ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإعداد حفظة لكتاب الله متقنين حفظاً وتجويداً. // انتهى //20:20ت م0173