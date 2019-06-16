الباحة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ، والأمير مشاري ،وشهبه ،والثروة الوطني ، والخلب ، وموطف ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //20:37ت م0174