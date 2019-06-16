عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1440/10/13 هـ الموافق 2019/06/16 م واس
الباحة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ، والأمير مشاري ،وشهبه ،والثروة الوطني ، والخلب ، وموطف ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
20:37ت م
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