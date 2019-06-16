الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض مع سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو ، والوفد المرافق له .وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين، التي تتضمن التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة، ومقترح نيوزيلندا بشأن التعاون في مجال تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وإدارة حالات الطوارئ.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن مذكرة التفاهم التي سبق إبرامها، وخطة العمل المشترك تهدفان إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.وناقش الجانبان الخطوات التي اتخذتها نيوزيلندا في أعقاب الاعتداء على مسجد في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا في شهر مارس 2019.// انتهى //20:55ت م0176