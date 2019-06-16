المدينة المنورة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسرأس محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج بالمحافظة ، بحضور وكيل المحافظة مشعان بن مقبل العنزي، ومديري الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن .وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.وحث المحافظ ، الجميع بمضاعفة الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله ، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من جهود لخدمة ضيوف الرحمن في كل عام.// انتهى //21:39ت م0179