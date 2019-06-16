عمّان 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية السادسة في مجال سلامة الغذاء، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة 60 خبيرًا وفنييًا يمثلون 38 دولة.وتاتي الدورة التي تعقد بعنوان "تطبيق المبادئ الاحصائية لمختبرات السلامة الغذائية وخطط وبرامج المراقبة الوطنية بما فيها أخذ العينات"، ضمن المشروع الإقليمي المنظم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أطلق في هولندا عام 2016م.وكانت الدورات التدريبية الخمس عقدت في كل من سنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، وإندونيسيا، والفلبين على الترتيب.// انتهى //21:40ت م0180