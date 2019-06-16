القاهرة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعدد من قيادات وممثلي الحركات السياسية والمدنية السودانية.وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن الزيارة تأتي في سياق الالتزام الكامل لجامعة الدول العربية بمساندة السودان والوقوف معه في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، وانطلاقًا من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، ودور السودان العروبي الفاعل في الجامعة وفي منظومة العمل العربي المشترك.وأشارت إلى أن الأمين العام أكد على أن الجامعة كانت وستظل ملتزمة بتقديم الدعم والمساندة للسودان، تأسيساً على المقررات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الجامعة على مستوى القمة.وشدد الأمين العام، خلال اللقاءات التي عقدها بالخرطوم، على أن الجامعة العربية تقف مع جميع أهل السودان بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم وستكون مرافقة لهم لعبور تحديات المرحلة الراهنة، وتشجيعهم على مواصلة الحوار والعودة إلى مائدة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني عريض يعلي مصلحة الدولة ويلبي تطلعات أبنائها للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.// انتهى //22:16ت م0181