جيزان 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسالتقى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان بمكتبه في الأمانة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام برنامج التوطين الموجه بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الأمانة وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة من خلال التنسيق المستمر للأعمال والمواضيع التي تسهم في تنفيذ برنامج التوطين ، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين أمانة منطقة جازان وبين برنامج التوطين الموجه بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للتوطين الموجه بجازان .//انتهى//23:27ت م0187