عام / أمين منطقة جازان يناقش خطط وبرامج التوطين بالمنطقة
الأحد 1440/10/13 هـ الموافق 2019/06/16 م واس
جيزان 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس
التقى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان بمكتبه في الأمانة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام برنامج التوطين الموجه بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الأمانة وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة من خلال التنسيق المستمر للأعمال والمواضيع التي تسهم في تنفيذ برنامج التوطين ، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين أمانة منطقة جازان وبين برنامج التوطين الموجه بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للتوطين الموجه بجازان .
//انتهى//
23:27ت م
0187