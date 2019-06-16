القاهرة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصري المستشار أحمد حافظ، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال التعاون الثنائي وسُبل تطوير آفاق العلاقات في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية.وأشار إلى أن الجانبين بحثا ما تشهده منطقة الخليج مؤخراً من أحداث وتطورات، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //23:30ت م0188