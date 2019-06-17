الكويت 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واستلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //01:25ت م0190