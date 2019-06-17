الكويت 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واستلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية العراقي الدكتور محمد علي الحكيم.وتناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //01:59ت م0192