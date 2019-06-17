جواتيمالا سيتي 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واستوجه الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 19 مرشحًا لهذا المنصب.وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن التصدي لقضايا البطالة والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة تتصدر قائمة برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي من المنتظر إجراء جولة ثانية منها في أغسطس المقبل حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.وسيختار الناخبون أيضًا نائبًا لرئيس البلاد إضافة إلى ممثلي الكونجرس والعمد.// انتهى //03:03ت م0194