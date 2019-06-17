الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء كازاخستان والصين والهند وأميركاخبراء ومحللون سياسيون : حوار ولي العهد.. رسالة للعالم: المملكة بلد السلام ولا تقبل التهديداقتصاديون : حديث ولي العهد كشف مفاتيح الاقتصاد السعودي وحمل الكثير من المحفزات الاقتصاديةخالد الفيصل يستقبل نائبة في مجلس الشيوخ الفرنسيأمير تبوك يشيد بجهود وزارة النقل بالمنطقةأمير القصيم يستقبل رئيس هيئة ولاية أموال القاصرين ومدير فرع «ساما»أمير نجران يستعرض الحلول العاجلة والمستقبلية للكهرباء بالمنطقةأمير الشمالية يبحث آليات تطوير الكهرباء ويطلع على مشروعات الطرقالمملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينياآل الشيخ يكلف قيادات جديدة للتعليمانطلاق برنامج «موهبة الإثرائي البحثي» للمرحلة الثانويةرئيس مجلس علماء باكستان: الأمير محمد بن سلمان رجل أمن وسلامالجالية اليمنية تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبهامصر تدين استهداف الحوثي للمنشآت المدنية بالمملكةجبهة تحرير الأحواز تدين الهجوم على مطار أبها وناقلات النفططائرات سعودية وأميركية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربيغارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة حوثي.. والجيش اليمني يفشل هجمات للانقلابيين في البيضاءالحوثيون.. مافيا أيديولوجيةالبشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل.. وفتح 41 دعوى جنائية ضد رموز نظامهاجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالأردن// يتبع //06:02ت م0003