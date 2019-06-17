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الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/06/17 م واس
الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء كازاخستان والصين والهند وأميركا
خبراء ومحللون سياسيون : حوار ولي العهد.. رسالة للعالم: المملكة بلد السلام ولا تقبل التهديد
اقتصاديون : حديث ولي العهد كشف مفاتيح الاقتصاد السعودي وحمل الكثير من المحفزات الاقتصادية
خالد الفيصل يستقبل نائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي
أمير تبوك يشيد بجهود وزارة النقل بالمنطقة
أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة ولاية أموال القاصرين ومدير فرع «ساما»
أمير نجران يستعرض الحلول العاجلة والمستقبلية للكهرباء بالمنطقة
أمير الشمالية يبحث آليات تطوير الكهرباء ويطلع على مشروعات الطرق
المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينيا
آل الشيخ يكلف قيادات جديدة للتعليم
انطلاق برنامج «موهبة الإثرائي البحثي» للمرحلة الثانوية
رئيس مجلس علماء باكستان: الأمير محمد بن سلمان رجل أمن وسلام
الجالية اليمنية تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها
مصر تدين استهداف الحوثي للمنشآت المدنية بالمملكة
جبهة تحرير الأحواز تدين الهجوم على مطار أبها وناقلات النفط
طائرات سعودية وأميركية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي
غارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة حوثي.. والجيش اليمني يفشل هجمات للانقلابيين في البيضاء
الحوثيون.. مافيا أيديولوجية
البشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل.. وفتح 41 دعوى جنائية ضد رموز نظامه
اجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالأردن
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