و أوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ولي العهد والموقف الثابت ) : يتجدد موقف المملكة الـثابت تجاه الـنظام الإيراني من خلال الـتصريحات الأخيرة لسمو ولـي الـعهد، فالهجمات الأخيرة الـتي طالـت الـسفن الـتجارية بخليج عمان والـتي تمثل عدوانا صارخا على أمن دول المنطقة واقتصادات دول العالم وهي شبيهة بتلك التي دبرتها إيران مع عملائها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات تشكل خطرا داهما لا يمكن السكوت عنه أو تجاهل سلبياته، وإزاء ذلك فإن اتخاذ المجتمع الـدولـي لموقف حازم وحاسم تجاه تلـك الاعتداءات أضحى ضرورة حتمية تقتضيها حالة الأوضاع المتدهورة التي تشهدها دول المنطقة، فرغم أن المملكة لا تجنح إلى الحرب إلا أنها لن تتردد بطبيعة الحال في التعامل بقوة ضد أي تهديد يطال سيادتها ومصالحها الحيوية كما أن المملكة نادت وما زالـت تنادي بأهمية أن تتحول إيران إلى دولة طبيعية وتتوقف عن نهجها العدواني ضد دول المنطقة والعالم.وتابعت : ولا شك أن الاعتداءات السافرة والصارخة من قبل النظام الإيراني وأعوانه علـى مضخات الـنفط الـسعودية والسفن الـتجارية تدفع المملـكة لمطالـبة المجتمع الـدولـي باتخاذ الـتدابير الـلازمة لـكبح جماح الـعدوان الإيراني ومعالجة الأحلام التوسعية الإيرانية على حساب سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها من خلال دعم النظام الدموي اللامحدود للميليشيات الإرهابية في كل مكان لنشر الـدمار والخراب والـفتنة والحروب وخطاب الـكراهية والـطائفية، وهو نهج إيراني متجدد حيث ظهر منذ أربعين عاما خلت ولا يزال مستمرا وتعاني دول المنطقة والعالم من آثاره السيئة على أمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية.وأضافت : وتهديد دول المنطقة والعالم لا ينحصر في اعتداءات النظام الإيراني على المضخات النفطية بالمملكة والسفن التجارية بمياه الخليج العربي ولكنه يتعدى ذلـك من خلال توظيف العائدات النفطية الإيرانية للإنفاق على المشروعات النووية فهو تهديد آخر لا ينبغي مواجهته بالحصار الاقتصادي المضروب حول طهران فحسب بل لا بد من مواجهته بإجماع دولـي يضيق الخناق على النظام ويحول دون استمراريته في تطوير أسلحته التدميرية الشاملة ليهدد بها دول المنطقة والعالم ويلوح باستخدامها لفرض هيمنته وسيطرته على دول المنطقة وتحقيق حلمه الأسطوري المزعوم بإقامة الإمبراطورية الفارسية على أنقاض حرية الشعوب واستقرارها.وختمت : وكما أكد سموه في الـتصريحات ذاتها فإن يد المملكة ممدودة للسلام دائما بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها ولكنها لن تقف موقفا متفرجا أمام اعتداءات إيران على مصالحها ومصالح دول المنطقة والعالم، والمطالبة بتحرير الـيمن من وجود الميليشيات الإيرانية علـى أراضيها هي مطالبة منطقية وعقلانية لا تحقق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني وحده بل تضمن أمن دول المنطقة بأسرها، فتواجد تلك الميليشيات يشكل زعزعة لاستقرار تلك الدول ويبقي المجال مفتوحا لانتشار أشكال الـتطرف والعنف والكراهية وتصدير الإرهاب لكل مكان.// انتهى //06:02ت م0005