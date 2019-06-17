سان خوسيه 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساستهل المنتخب الكوستاريكي لكرة القدم مسيرته في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوز كبير 4 / صفر على منتخب نيكاراجوا مساء الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.وتصدر المنتخب الكوستاريكي المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب هايتي الذي تغلب على برمودا في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.وحسم المنتخب الكوستاريكي المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها برايان أوفيدو، وسيلسو بورجيس، وإلياس أجيلار في الدقائق السابعة و19 و 45 , وفي الشوط الثاني أضاف آلان كروز الهدف الرابع للمنتخب الكوستاريكي في الدقيقة 75 .// انتهى //06:05ت م0006