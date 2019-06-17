طوكيو 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 60ر19 نقطة، أو 09ر0% ، ليصل إلى 49ر21136 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خسر 49ر3 نقطة ، أو 23ر0%، ليصل إلى 22ر1543 نقطة.// انتهى //07:12ت م0007