اقتصادي / تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/06/17 م واس
طوكيو 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 60ر19 نقطة، أو 09ر0% ، ليصل إلى 49ر21136 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خسر 49ر3 نقطة ، أو 23ر0%، ليصل إلى 22ر1543 نقطة.
// انتهى //
07:12ت م
0007