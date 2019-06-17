نجران 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران ،الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة .// انتهى //09:24ت م0012