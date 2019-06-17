كابول 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأعلنت مصادر عسكرية أفغانية اليوم، مقتل ما لايقل 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان إثر غارات جوية متعددة شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم تاخار شمال شرق أفغانستان.وقالت مصادر مطلعة، فقًا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية: "إن الغارات الجوية نفذت في مقاطعة اشكاميش بولاية تخار"، مشيرة إلى إصابة مسلحين اثنين اَخرين.// انتهى //09:56ت م0015