القاهرة 14 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 17 يونيو ٢٠١٩ م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.وسلطت في الإطار ذاته، الضوء على تشديد الرئيس السيسي، أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.وتناقلت صحف الاثنين، تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم إنجازه على أرض مصر خلال الفترة الماضية هو معجزة هندسية وفنية شهدت بها المؤسسات الدولية وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية.وفي الشأن السوداني.. نشرت وصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عملية فض الاعتصام بأنه فخ تم نصبه لقوات الدعم السريع.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بتقديم كافة أشكال العون والمساندة للسودان وستقف مه الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته وتوجهاته وستكون مرافقة لهم لعبور تحديات المرحلة الراهنة.وعن الوضع في ليبيا.. عرجت الصحف على المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن عقد ملتقى ليبي ينبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.دوليًا.. تناولت صحف صر، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران هي من تقف وراء تفجير ناقلتي البترول وأن بلاده مستعدة للرد، وإشارته إلى أن الحرب ليست هي السبيل لحل مثل هذه الأزمات.// انتهى //10:00ت م0016