نيودلهي 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد في مدينة مظفربور بولاية بيهار الواقعة شرق الهند إلى 100 طفل، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية صباح اليوم.وأفادت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن هذا الرقم هو إجمالي عدد الوفيات بين الأطفال بسبب الإصابة بهذا المرض خلال 16 يومًا، مشيرة إلى أنه مازال هناك 290 طفلاً على الأقل في وحدة العناية المركزة.يشار إلى أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسي يسبب أعراضًا تشبه أعراض الانفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.// انتهى //10:04ت م0017